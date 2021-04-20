Дмитрий Рогозин заявил о старте строительства российской орбитальной станции

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Фото: "Роскосмос"

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» развернули строительство первого модуля российской орбитальной станции. Это связано с планами России покинуть проект Международной космической станции.

Об этом в своём Telegram сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — заявил он.

Сообщение главы «Роскосмоса» сопровождается видеороликом. На видео можно рассмотреть прикреплённую к космическому модулю табличку. Сообщение на ней гласит, что данный модуль является герметичный отсеком научно-энергетического модуля (НЭМ).

Как писала «Областная газета», ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта МКС через четыре года. Также в планах создание собственной национальной космической станции. Именно о начале её строительства и объявил Дмитрий Рогозин.