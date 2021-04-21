Свердловчане в ночь на 22 апреля смогут увидеть до 10 падающих звёзд в час

В предыдущие годы падающие звёзды в апреле удавалось заснять уральскрму фотографу Илье Янковскому. Фото: Ильи Янковского

На ночь с 21 на 22 апреля придётся пик первого весеннего метеорного потока Лириды. Внимательные уральцы смогут увидеть до 10 падающих звёзд в час. Рассказываем, как и когда наблюдать.

Лириды будут видны лучше всего во вторую половину ночи, под утро за чертой города. Радиант (место вылета звёзд) находится высоко над южным горизонтом.

"Ориентироваться можно по второй по яркости звезде северного неба Веге. Наблюдать лучше всего ближе утру в юго-восточной части неба. Прогноз погоды обещает ясное небо. Луна в первой четверти к утру будет уже за горизонтом. Условия идеальные", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Период видимости метеорного потока продлится до конца апреля. Особую активность они показывают в течение трёх ночей вблизи своего пика.

В предыдущие годы падающие звёзды в апреле удавалось заснять уральскрму фотографу Илье Янковскому.

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Справка "ОГ" Лириды входят в большую тройку метеорных потоков наряду с Персеидами (в августе) и Геминидами (в декабре). Название происходит от созвездия Лиры, в котором находится радиант потока. Каждый год в это время Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставляет после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Скорость метеоров может достигать 49 км/с, возникает мощное трение об атмосферу, и они сгорают. Поэтому наблюдатели видят вспышки стреловидной формы.

Фото: Московский планетарий

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум