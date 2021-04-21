Дыру в российском космическом корабле сделала американка?

Сергей Прокопьев и Олег Кононенко во время выхода в открытый космос 11 декабря 2018 года обследовали отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Фото: Сергей Прокопьев

В начале этой недели космонавт и член-корреспондент РАН Олег Атьков сделал сенсационное заявление: он намекнул на то, что загадочное отверстие в космическом корабле «Союз МС-09» летом 2018 года просверлил один из членов его экипажа. В интервью «ОГ» эту версию подтвердил бывший директор космодрома Байконур Евгений Раковский. Он не сомневается в том, что это сделала астронавт НАСА Серина Ауньён-Чэнселлор, которая отправилась на Международную космическую станцию (МКС) вместе с космонавтом из Екатеринбурга Сергеем Прокопьевым и астронавтом Европейского космического агентства Александром Герстом. По его словам, виновник инцидента стал известен ещё пару лет назад, хотя Роскосмос до сих пор держит его имя в секрете.

Двухмиллиметровое отверстие в бытовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-09», на котором космонавты должны были возвращаться с МКС домой, обнаружили 30 августа 2018 года. Поначалу вероятной причиной разгерметизации Роскосмос назвал удар микрометеорита, но вскоре специалисты пришли к выводу, что отверстие имеет искусственное происхождение – они нашли в обшивке корабля следы от дрели. Но оставалось неясно, где оно было просверлено – на Земле или в космосе? Член-корреспондент РАН Олег Атьков, который в 1984 году провёл в космосе почти 237 суток, однозначно заявил, что оно было сделано на орбите.

– Если мы не хотим повторения ситуации, когда неумело сверлится отверстие, а сверло соскальзывает, потому что человек не знает, как это правильно делать, так как у него в школе не было уроков труда. Всё это заклеивается, чтобы потом была обнаружена или же нет утечка кислорода и падение давления… Нужно очень тщательно отбирать космонавтов, обеспечивая при этом поддержку психологического характера в ходе всего полёта, – сказал 19 апреля на общем собрании отделения медицинских наук РАН Олег Атьков.

Официально причина появления отверстия до сих пор не раскрыта: на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодёжи» в сентябре 2019 года руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ведомству «всё понятно, но мы вам ничего не расскажем». И добавил: «Должна же быть какая-то тайна у нас».

Но для работников ракетно-космической отрасли всё стало ясно ещё два года назад, когда Сергей Прокопьев доставил на Землю пробы материалов обшивки корабля, собранные им и космонавтом Олегом Кононенко во время внепланового выхода в открытый космос. Директор космодрома Байконур в 2016–2019 годах, уроженец Новолялинского ГО Евгений Раковский заявил в интервью «Облгазете», что дыру на «Союзе МС-09» просверлили американцы, а если быть точнее – Серина Ауньён-Чэнселлор, у которой во время полёта возникли серьёзные проблемы со здоровьем. По словам нашего земляка, из-за сильного стресса она хотела раньше вернуться на Землю. Но это ей не помогло, зато заставило сильно понервничать экипаж МКС и сотрудников наземных служб. Не говоря уже о том, что наши космонавты рисковали своей жизнью, когда обследовали корабль.

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Опубликовано в №71 от 22.04.2021