Музей космоса откроется на Среднем Урале в этом июне

В годы войны в Билимбае располагался завод № 293, где под руководством соратника Сергея Королёва инженера-конструктора Бориса Чертока создали первый в СССР реактивный самолёт БИ-1 Фото: Станислав Мищенко

Новая выставочная площадка с планетарием и научно-техническим центром для детей начнёт свою работу уже в этом году в Верхней Пышме. Об этом «Облгазете» рассказал космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев во время поездки в посёлок Билимбай, откуда в 1940-е годы начался путь Советского Союза в космос.

Точная дата открытия музея пока не выбрана, но Сергей Прокопьев надеется, что это произойдёт 6 июня — в день, когда он три года назад отправился с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. Музей космоса будет открыт при поддержке УГМК и станет одной из площадок Музея автомобильной и военной техники в Верхней Пышме. В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты — скафандр Сергея Прокопьева и его личные вещи, вездеход ЗИЛ-49061 «Синяя птица» для поиска и спасения космонавтов и другие предметы. Музей обещает стать одним из лучших на Урале – в его оформлении участвуют сотрудники Третьяковской галереи и Музея космонавтики в Москве.

– К июню специалисты успеют оформить первую очередь музея, где будут располагаться экспозиция, планетарий и научно-технический центр, – рассказал в разговоре с «ОГ» Сергей Прокопьев. – В дальнейшем этот комплекс будет развиваться и расширяться. На его базе планируется открыть различные интерактивные площадки, кружки для детей и подростков, где они смогут заниматься робототехникой, астрономией и космическими исследованиями. Это должно повысить интерес ребят к космосу и полётам за пределы Земли.

В Билимбае Сергей Прокопьев посетил Свято-Троицкий храм, в котором в 1941–1943 годах размещался эвакуированный из Химок секретный завод № 293. Именно там под руководством прославленного инженера-конструктора Бориса Чертока, одного из ближайших соратников Сергея Королёва, создали первый в СССР реактивный самолёт БИ-1. Его испытывал не менее известный лётчик Григорий Бахчиванджи, который открыл новую эру в мировой авиации и обеспечил Советскому Союзу дорогу в космос. Позднее Юрий Гагарин выразился об испытаниях самолёта БИ-1 так: «Без полёта Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы 12 апреля 1961 года».

– Жители Билимбая бережно хранят память об этом событии: ещё шесть лет назад в посёлке появился полномасштабный макет самолёта БИ-1, – отметил местный предприниматель и общественный деятель Андрей Моисеев. – А настоятель храма протоиерей Михаил Штепула разместил в нём небольшой стенд, в котором представлена история космического подвига советских учёных и авиаторов.

В создаваемом музее космоса в Верхней Пышме Григорию Бахчиванджи, Борису Чертоку и другим инженерам-конструкторам, работавшим на Среднем Урале в годы Великой Отечественной войны, будет посвящена отдельная экспозиция. По словам Сергея Прокопьева, самолёт БИ-1 стал прототипом для более серьёзных наработок в области реактивной авиации и управляемых ракет, которые впоследствии вывели человека в космос. Кроме того, в Билимбае разрабатывали первые парашютные системы — они до сих пор обеспечивают безопасное возвращение космонавтов на Землю.

Сергей Прокопьев (в центре) и увлечённые космосом жители Билимбая в Свято-Троицком храме, где в военное время находился завод № 293. Фото: Станислав Мищенко

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Опубликовано в №73 от 24.04.2021