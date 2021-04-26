Стартовавшая с космодрома Восточный ракета успешно вывела на орбиту 36 спутников

Старт ракеты-носителя с космодрома Восточный. Фото: пресс-служба Роскосмоса

С космодрома Восточный состоялся восьмой по счёту пуск. Ракета-носитель успешно вывела на околоземную орбиту 36 спутников компании OneWeb.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», ракета стартовала с Восточного в 01:14 по московскому времени 26 апреля. «Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb», - рассказали в Роскосмосе.

Головная часть со спутниками отделилась от третьей ступени ракеты-носителя в штатном режиме через 562,1 секунды с момента старта и продолжила автономный полёт. Отметим, что OneWeb является взаимосвязанной системой искусственных спутников Земли. Она предназначена для обеспечения доступа к широкополосному Интернету за счёт мобильной спутниковой связи. Без учёта отправленных на орбиту сегодня искусственных спутников, в системе функционируют 146 космических аппаратов из планируемых 600.

Россия возлагает большие надежды на космодром Восточный. Ранее Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Они обсудили в том числе российскую лунную программу. Уже в начале октября 2021 года Россия планирует запустить с Восточного посадочный аппарат «Луна-25». Пилотируемый корабль «Орёл», который доставит россиян на Луну, сейчас проходит испытания.

В текущем году Россия намерена произвести 29 пусков ракет космического назначения. В прошлом году было выполнено 24 таких пуска.

Читайте также:

Дыру в российском космическом корабле сделала американка?

Россия планирует выйти из проекта МКС и создать свою станцию.

В октябре Россия запустит к Луне посадочный аппарат.