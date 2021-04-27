Уроженец Сухого Лога отвечал за безопасность советских космонавтов

Житель Сухого Лога испытывал космические скафандры на прочность и герметичность. Фото: Галина Соловьёва.

После публикации в «Облгазете» материала о посещении екатеринбургским космонавтом Сергеем Прокопьевым посёлка Билимбай, где зародилась советская реактивная авиация и космонавтика, в редакцию нашего издания пришло письмо от жителя Сухого Лога, члена Союза журналистов России Михаила Карманова. Он рассказал ещё об одном уральце, чьё имя связано с покорением земной орбиты, - военном инженере-испытателе майоре Александре Кузине, работа которого долгие годы была засекречена.

«Александр Иванович Кузин - уроженец нашего города. Будучи военным инженером-испытателем, он участвовал в подготовке экипажей космонавтов СССР и дружественных стран к продолжительной работе в космическом пространстве.

Любая биография начинается с рождения (наш земляк появился на свет в 1958 году). А ещё с увлечения, которое становится судьбоносным. Так получилось и с Сашей Кузиным. Повышенный интерес к авиамодельному спорту, возникший в начале 70-х среди сухоложских подростков, вызвал Георгий Андреевич Крымский - участник Великой Отечественной войны, ветеран фронтовой авиации. Увлечённый небом, он организовал авиамодельный кружок для школьников, первоначально при Доме пионеров, а затем – при городской станции юных техников. Старшеклассник Кузин в списке кружковцев тех лет не значился, но на занятиях у Крымского бывал с друзьями.

Так или иначе, загорелся Кузин поступлением в военное училище авиационного профиля. Выбрал то, которое было поближе – в городе Перми. Поехал туда и сдал обязательные вступительные экзамены. А вот по конкурсу не прошёл: по баллам обошли более удачливые абитуриенты. Вернулся к родителям в расстроенных чувствах. Кузин-старший, Иван Прокопьевич, работавший на Сухоложском шамотном заводе, рассудил так: «Бездельничать не дадим. Договорюсь, чтобы взяли в механический цех учеником токаря. А чтоб школьные знания не улетучились, подавай документы в наш вечерний индустриальный техникум».

Александр Кузин во время службы в Звёздном городке. Фото: Из личного архива Александра Кузина

Два года пролетели для Александра Кузина с максимальной пользой: и токарному делу приловчился, и в учебный процесс с головой включился. С третьего курса забрал документы из техникума и снова умчался в Пермь. На этот раз на вступительных экзаменах в авиационном училище продемонстрировал ощутимое преимущество: сказались техникумовская спецподготовка и двухгодичный рабочий стаж.

В 1979 году свежеиспечённый лейтенант, техник по электрооборудованию летательных аппаратов с красным дипломом получает распределение в элитную воинскую часть, расквартированную в Ахтубинске. Не успел Кузин за два дня осмотреться на новом месте, как следует перевод в Подмосковье – в Государственный научно-испытательный центр имени В.П. Чкалова, который был создан для испытания костюмов, скафандров, одежды и разработки всего, что связано с обеспечением жизнедеятельности и работоспособности экипажей самолётов с большими скоростями и высотами.

«Персонально я отвечал за наземную систему терморегулирования, - рассказывал Александр Иванович. - Нашей задачей было адаптировать будущих космонавтов для работы в условиях космоса. На земле сымитировать невесомость невозможно, отработки производили на пикирующем самолёте Ил-76, да и то в пределах шести секунд. Особые условия для тренировок экипажей космических кораблей создавали в гидробассейне и термобарокамерах с перепадом температур от -50 до +50 градусов по Цельсию. Просидеть в замкнутом пространстве барокамеры пять часов неподвижно, опутанным датчиками, считалось обычным заданием. Знали, на что идём, на то мы и экспериментаторы. Прежде чем предлагать космонавтам скафандры с особым микроклиматом, сначала их испытывали на себе. Как подопытные кролики, от которых требуется одно, – определение степени выживаемости в экстремальных условиях».

За годы работы в испытательном центре Александр Кузин сроднился с отрядом космонавтов. Дружеские отношения связывали его с Владимиром Джанибековым, к тому времени долгожителем на околоземной орбите. Общался он и со Светланой Савицкой, которую уважали за профессионализм: недаром она - дочь маршала авиации Евгения Савицкого. Александру Ивановичу запомнились и два иностранца, летавших на орбиту по международной программе «Интеркосмос». Первый из них - единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский, фамилия которого фактически начинается с буквы "Х". По этому поводу в Звёздном городке ходила расхожая шутка-прибаутка, но Мирослав на неё не обижался. А второй - болгарин Георгий Иванов, настоящая фамилия которого Какалов, но по-русски она не совсем благозвучная.

«Тренировки зарубежных кандидатов на полёты в космос проводились с участием наших операторов-испытателей в связке со специалистами тех стран в роли дублёров, чтобы и они научились грамотно действовать в нештатных ситуациях, - вспоминал Кузин. - По роду служебных обязанностей я участвовал в подготовке к космическим командировкам чеха, венгра, монгола, вьетнамца, кубинца, а также француза Жана Луи Кретьена, племянника тогдашнего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. При возвращении на Землю они жали руки нам, учителям-испытателям».

Во время службы Кузин - «оператор № 17», как называлась его должность официально, посещал в Доме космонавтов персональные выставки картин Владимира Джанибекова и Алексея Леонова. Тогда же он увлёкся кинематографом. Карьеру в этом виде искусства он начал ещё в детстве. Его дебют состоялся в фильме 1969 года о геологах «Ищите и найдёте», снятом Свердловской киностудией в 1969 году в окрестностях Сухоложской бумажной фабрики. В то время реку Пышму перегораживала ещё деревянная плотина. Кадры с участием двух рыбаков, Ивана Прокопьевича Кузина с сыном Сашей, получились удачными. Кузин-старший получил за съёмку честно заработанный гонорар - 3 рубля 80 копеек на двоих. Позже Кузин-младший снялся в кинокартинах Георгия Данелии «Слёзы капали», «Гладиатор», а также в фильмах Рижской киностудии «Воскресный день в аду» и «Невозвращенец».

Александр Иванович и сам снимал фильмы - брал в руки кинокамеру «Кварц» и приглашал всех сослуживцев для участия в съёмках очередной развлекательной короткометражки, которая традиционно украшала праздничный новогодний вечер. Так появился на свет ироничный фильм «Кувалда №13» о внутренних проблемах космонавтики и философская притча «Советская армия: миф и реальность». Хотелось бы верить, что фильмы, которые отснял в свободное время Кузин, займут своё место в экспозиции музея Сухоложской гимназии №1.

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Опубликовано в №75 от 28.04.2021