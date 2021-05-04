Уральцы снова увидят звездопад Майские Аквариды

Искать созвездие Водолея (Aquarius) и вылетающие из него метеоры лучше всего после 3:00 и до рассвета в юго-восточной части неба. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Наблюдателей ночного неба ждёт пик метеорного потока Майские Аквариды. Максимальное число "падающих звёзд" в мае жители Свердловской области увидят в ночь с 5 на 6 мая.

Искать созвездие Водолея (Aquarius) и вылетающие из него метеоры лучше всего после 3:00 и до рассвета в юго-восточной части неба. При ясной погоде следующей ночью уральцы смогут увидеть до 10 метеоров в час. Сам поток продлится до 28 мая.

"Зенитное число метеоров около 40-60 в час, однако радиант потока (место вылета "падающих звёзд") восходит над горизонтом только после трёх часов ночи, а это означает, что до рассвета 6 мая можно увидеть не более половины метеоров от зенитного числа. Луна в этом году восходит уже на светлеющем небе, она не сможет помешать наблюдениям", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, что его породила комета Галлея, через остатки её хвоста Земля проходит дважды в год. Результатом становятся звездопады Аквариды в мае и Ориониды в октябре. Скорость Акварид может достигать 67 км/с. Они, как правило, оставляют длинные следы на утреннем небе.

В ночь на четверг около 2:42 на юго-востоке также покажется Международная космическая станция. На май и июль обычно приходится самый длительный период видимости МКС на Урале.

Фото: Московский планетарий