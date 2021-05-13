Уральцы смогут разглядеть Меркурий рядом с Луной

Меркурий, Венера и Марс в мае будут видны по вечерам. Фото: Московский планетарий

13 мая обычно неуловимая планета покажется на небе и будет располагаться севернее Луны. Уральцы смогут наблюдать за их соединением через час после заката.

Одновременно у самого горизонта на северо-западе покажется Венера.

"С приходом ясной погоды появилась возможность увидеть неуловимую планету Меркурий. Максимальной элонгации 21-22 градуса планета достигнет с 10-20 мая. До 13 мая она обладает отрицательной звёздной величиной, превышая по яркости звёзды неба, а после 13 мая Меркурий по яркости сравним с самыми яркими звёздами неба", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По данным Московского планетария, лучшая вечерняя видимость Меркурия в году наступит 17 мая, когда он будет находиться в восточной элонгации - планета займёт положение, при котором её угловое расстояние от Солнца будет максимальным. 29 мая Меркурий пройдёт южнее Венеры.

Добавим, что заход Солнца в Екатеринбурге сегодня ожижается в 21:05.

Астрономы называют Меркурий неуловимым, так как первая планета от Солнца почти всегда скрывается в его лучах. Для успешных наблюдений счастливчикам понадобится бинокль, открытый горизонт и ясное сумеречное небо. Меркурий движется по небу быстрее других и обращается вокруг Светила всего за 88 дней. Именно поэтому планету назвали в честь быстрого, крылатого древнеримского бога торговли. Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после огненной звезды и Луны. В мае она будет видна по вечерам вместе с Марсом. Планеты-гиганты - Сатурн и Юпитер искать нужно в предутреннее время. Читайте также: МКС пролетит рядом с Луной: как и когда наблюдать. Уральцы снова увидят звездопад Майские Аквариды.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум