Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят осенью на МКС

Рассказываем о 5 фактов о фильме. Фото: космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

Первой актрисой в космосе станет Юлия Пересильд, которая снималась в фильмах "Угрюм-река" и "Зулейха открывает глаза". Она и режиссёр Клим Шипенко полетят этой осенью на МКС для съёмок космической драмы.

Старт запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19".

36-летняя Юлия Пересильд успешно прошла медицинский и творческий отбор и была рекомендована Госкомиссией к назначению в основной экипаж. О полёте к космос 37-летнего Клима Шипенко (режиссёр-постановщик таких фильмов, как "Холоп", "Салют-7", "Текст") было известно заранее. Ему предстояло пройти медкомиссию.

В дублирующий экипаж, который останется на Земле, включены актриса Нового Драматического театра Алёна Мордовина (снималась в фильмах "Триггер", "Ищейка", "Звоните Ди Каприо") и оператор Алексей Дудин (участвовал в съёмках фильмов "Обратная сторона луны", "Время первых", "Ёлки-5", "Движение вверх", "Т-34").

Ещё одной финалистке отбора - Галине Каировой предложено пройти отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе. 26-летняя девушка является пилотом, она окончила Краснокутское лётное училище ГА имени И. Ф. Васина и Государственный университет управления. Всего у Роскосмоса было 20 претенденток на главную роль и полёт в космос.

До 1 июня основной и дублирующий экипажи начнут подготовку к полёту.

"Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолёте в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Всё это будет освещаться в эфире Первого канала", - рассказали в Роскосмосе.

Напомним, что кастинг на главную роль в космической драме с рабочим названием "Вызов" вёлся с прошлой осени. В 2020 году Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White заключили договорённость о создании художественного фильма.

5 фактов о фильме: Его рабочее название - "Вызов" , жанр - космическая драма .

, жанр - . Это будет история о девушке, которая никогда не мечтала о космосе, но обстоятельства вынуждают её за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС.

Ряд эпизодов будут сниматься на борту орбитального дома.

Сценаристами выступят Бакур Бакурадзе и Клим Шипенко, продесерами - гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк (генпродюсеры фильма "Холоп").

Одновременно планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые производят ракеты-носители, космические корабли, наземную космическую инфраструктуру.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос