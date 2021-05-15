Марсоход из Китая успешно долетел до Красной планеты

Марсоход, названный в честь бога огня "Чжужун", начал исследовать грунт, ионосферу и климат. Фото: Китайское национальное космическое управление

Китайский космический аппарат впервые совершил посадку на другой планете. Его запустили в июле, в феврале он достиг орбиты Марса, а 15 мая совершил посадку на Красной планете.

Марсоход, названный в честь бога огня "Чжужун", начал исследовать грунт, ионосферу и климат. Он пробудет на Марсе 92 дня. В результате китайцы планируют получить, в том числе изображения поверхности планеты в формате 3D.

В Роскосмосе сообщили, что приветствуют возобновление исследований планет и что в 2022 году к Марсу отправят российско-европейскую миссию ЭкзоМарс.

"Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая - это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР. Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной", - написал в своём телеграм-канале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Отметим, что китайский марсоход стал вторым аппаратом, севшем на Марсе в 2021 году. В феврале американский марсоход Perseverance совершил посадку на Красной планете и отправил оттуда первые снимки. Дмитрий Рогозин ответил мемом на снимки американского марсохода.