Уральский космонавт Сергей Прокопьев встретит 300-летие Екатеринбурга на орбите

Между первым и вторым полётами Сергея Прокопьева на МКС пройдёт всего чуть более четырёх лет. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбуржец Сергей Прокопьев отправится на Международную космическую станцию осенью следующего года, а вернётся на Землю в 2023-м, когда столица Среднего Урала будет отмечать 300-летний юбилей.

Сегодня Роскосмос утвердил составы экспедиций на МКС до 2023 года. Экипаж долгосрочной миссии МКС-68 продолжительностью около шести месяцев, которая стартует на околоземную орбиту осенью 2022 года и возвращается обратно весной 2023-го, возглавит космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Вместе с ним на пилотируемом корабле «Союз МС-23» полетят бортинженер Дмитрий Петелин и единственная женщина в отряде космонавтов Анна Кикина. Они отправятся в околоземное пространство с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз 2.1 а».

– Госкомиссия определила составы будущих экипажей ещё в начале мая, – рассказал «ОГ» Сергей Прокопьев. – Тогда же утвердили и дублирующие экипажи: наша «тройка» будет страховать экспедицию МКС-67 в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, которые полетят на 3–4 месяца раньше нас. Медицинское освидетельствование на допуск к космическим полётам я успешно прошёл в конце прошлого года, сейчас активно готовлюсь к предстоящему полёту. Тренировки с другими членами нашего экипажа начнутся уже летом.

Полёт в 2022 году станет для нашего земляка вторым по счёту. Впервые он отправился на МКС 6 июня 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-09» вместе с астронавтом НАСА Сериной Ауньон-Чэнселлор и астронавтом Европейского космического агентства Александром Герстом. В составе экспедиции МКС-56/57 уралец провёл за пределами Земли 196 суток 17 часов 49 минут. За это время он осуществил на борту станции несколько десятков научных экспериментов и совершил два выхода в открытый космос.

Более подробную информацию о предстоящем полёте Сергея Прокопьева читайте в ближайшем номере "ОГ".