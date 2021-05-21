Уральцы смогут разглядеть в телескоп соединение двух спутников Юпитера

Наблюдатели увидят, как на диске планеты соединяются два объекта. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В ночь на 22 мая жители Свердловской области могут стать свидетелями редкого расположения спутников планеты-гиганта Юпитер. Ио и Ганимед окажутся на одной линии и практически соприкоснутся при наблюдении с Земли.

Явление будет доступно для тех, у кого есть телескоп от 100 мм. Наблюдатели увидят, как на диске планеты соединяются два объекта. При этом сам Юпитер можно отыскать невооружённым глазом. Он появляется в предутреннее время очень низко над юго-восточным горизонтом.

"Для обладателей телескопа: 22 мая интересная конфигурация спутников Юпитера: Ио и Ганимед окажутся на одной линии и практически соприкоснутся при наблюдении с Земли в 3:12. К сожалению, высота Юпитера над горизонтом составит всего пять градусов и искажение изображения атмосферой Земли серьезно испортят картинку", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Сейчас полосатый гигант перемещается по небу на фоне созвездия Водолей.

Вечером 22 мая свердловчане смогут увидеть без биноклей и телескопов, как МКС пролетит рядом с Луной. Это произойдёт в 21:19 и в 22:55. Жители Арамиля и Дегтярска смогут наблюдать, как станция пролетает на фоне Луны. Следите за новостями "Областной газеты".

Юпитер - пятая планета от Солнца. В бинокль можно разглядеть её диск и четыре наиболее крупных спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. В небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали. Наилучшая видимость полосатого гиганта относится к периоду противостояния (20 августа).

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум