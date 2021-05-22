Жители Арамиля и Дегтярска увидят пролетающую на фоне Луны МКС

Полёт станции на фоне Луны сегодня можно будет наблюдать невооружённым глазом. Фото: Олега Новицкого

22 мая Международная космическая станция дважды пролетит рядом с Луной. Жители Арамиля и Дегтярска смогут уловить момент, когда МКС будет пересекать лунный диск.

Это произойдёт в 22:55. Полёт станции с космонавтами на борту на фоне Луны можно наблюдать невооружённым глазом. Другие жители Свердловской области увидят МКС, пролетающую под спутником Земли в 21:19 и в 22:55. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

До конца мая МКС будет показываться также по вечерам. На май обычно приходится самый длительный период, когда уральцы могут наблюдать за полётами станции. Сейчас на орбите находятся два космонавта Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также астронавты НАСА.

Полнолуние произойдёт 25 мая.

Обычно станция показывается на несколько минут в виде букв "Н" или "Г" для наблюдателей с Земли. От самолёта её можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению. При наличии небольшого телескопа у уральцев есть шанс разглядеть её солнечные батареи.

Фото: карта пролёта МКС над Арамилем и Дегтярском

Фото: график видимости МКС