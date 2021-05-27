Российский спутник заснял затмение полной Луны из космоса

Суперлуние, перигей и полное затмение Луны произошли в один день - 26 мая. Фото: Роскосмос, коллаж

Малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д" смог заснять затмение суперлуны 26 мая. Спутник показал, как Луна исчезла на 14,5 минуты.

"Ни плохая погода, ни другие факторы не помешали российскому спутнику "Аист-2Д" запечатлеть несколько фаз этого астрономического явления с высоты 490 км. Луна погрузилась в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра. На территории России при хорошей погоде затмение смогли пронаблюдать жители Дальнего Востока", - рассказали в Роскосмосе.

Напомним, что суперлуние, перигей и полное затмение Луны произошли в один день. Если суперлуну - на 7% более крупную Луну, чем обычно, - заметили многие россияне,то затмение было доступно лишь на востоке страны. Разница по времени между перигеем (прохождением Луной самой близкой точки к Земле - на расстоянии 356 тысяч км) и полнолунием (наступило в 14:14 по мск) составила чуть больше 9 часов. В 14:19 по московскому времени Луна накануе погрузилась в северную часть земной тени. Затмение с учётом частных фаз продлилось с 12:45 до 15:53 по мск.

Малый космический аппарат "Аист-2Д" был запущен в апреле 2016 года. Он включает в себя оптико-электронную аппаратуру высокого разрешения для наблюдения поверхности Земли и научную аппаратуру для изучения околоземного космического пространства.

Одна из фаз затмения Луны. Фото: Роскосмос