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Общество / Космос
28 мая 2021, 14:27

Космонавты на МКС будут отдыхать вместе со всеми россиянами с 12 по 14 июня

космонавты на МКС

Сейчас космонавты Роскосмоса готовятся к своему первому выходу в открытый космос 2 июня. Фото: Олега Новицково

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, находящиесся на борту МКС, будут отдыхать в честь Дня России вместе со всеми россиянами. Выходными в этом году станут дни с 12 по 14 июня, с субботы по понедельник включительно.

Нерабочих дней будет три, поскольку праздник - День России - выпадает на субботу. Третья рабочая неделя июня будет четырёхдневной - с 15 по 18 июня.

"12, 13 и 14 июня - выходные", - сообщили ТАСС в Роскосмосе.

Сейчас на борту орбитального дома находятся 7 человек: российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Космонавты Роскосмоса готовятся к своему первому выходу в открытый космос 2 июня. За шесть с лишним часов им предстоит подготовить стыковочный отсек перед прибытием модуля "Наука" и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима модуля "Заря".

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Областная газета Свердловской области

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