Актриса и режиссёр из России начали готовиться к полёту в космос

Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолёте в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Фото: эфир Первого канала

Для актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко началась общекосмическая подготовка. Они приступили к испытаниям на тренажёре корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Уже в октябре 2021 года российские актриса и режиссёр отправятся на Международную космическую станцию, чтобы снять там первый художественный фильм. Их багаж в размере не более 1 кг на одного отправится в космос уже в ближайшее время. Сейчас конструкторы готовят скафандры для Юлии Пересильд и Клима Шипенко.

"Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда, и ни для космонавтов, ни для туристов, в том числе, поэтому мы немножко экспресс-методом идем, двигаемся, нам уже выдали учебники, это вот такая вот стопка по бортинженерии и не только. Я уже открыла эти учебники, ничего кроме шуток на ум пока у меня не приходит. Ну, попробуем разобраться", - комментирует подготовку Юлия Пересильд.

Актриса и режиссёр полетят на орбиту вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Дублирующий экипаж в составе космонавта Олега Артемьева, режиссёра Алексея Дудина и актрисы Алёны Мордовиной также готовится к полёту.

В Роскосмосе отмечают, что обучение непрофессионалов по ускоренной программе пригодится в будущем для отправки на МКС узких специалистов: врачей или учёных.

Старт запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19".

Напомним, что Юлия Пересильд (36 лет), снявшаяся в фильмах "Угрюм-река" и "Зулейха открывает глаза", успешно прошла медицинский и творческий отбор и была рекомендована Госкомиссией к назначению в основной экипаж. Кастинг на главную роль в космической драме с рабочим названием "Вызов" вёлся с прошлой осени. В 2020 году Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White заключили договорённость о создании художественного фильма.

О полёте в космос 37-летнего Клима Шипенко (режиссёр-постановщик таких фильмов, как "Холоп", "Салют-7", "Текст") было известно заранее. Ему предстояло пройти медкомиссию.