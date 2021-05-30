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Общество / Космос
30 мая 2021, 09:14

Актриса и режиссёр из России начали готовиться к полёту в космос

Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолёте в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Фото: эфир Первого канала

Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолёте в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Фото: эфир Первого канала

Для актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко началась общекосмическая подготовка. Они приступили к испытаниям на тренажёре корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Уже в октябре 2021 года российские актриса и режиссёр отправятся на Международную космическую станцию, чтобы снять там первый художественный фильм. Их багаж в размере не более 1 кг на одного отправится в космос уже в ближайшее время. Сейчас конструкторы готовят скафандры для Юлии Пересильд и Клима Шипенко.

"Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда, и ни для космонавтов, ни для туристов, в том числе, поэтому мы немножко экспресс-методом идем, двигаемся, нам уже выдали учебники, это вот такая вот стопка по бортинженерии и не только. Я уже открыла эти учебники, ничего кроме шуток на ум пока у меня не приходит. Ну, попробуем разобраться", - комментирует подготовку Юлия Пересильд.

Актриса и режиссёр полетят на орбиту вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Дублирующий экипаж в составе космонавта Олега Артемьева, режиссёра Алексея Дудина и актрисы Алёны Мордовиной также готовится к полёту.

В Роскосмосе отмечают, что обучение непрофессионалов по ускоренной программе пригодится в будущем для отправки на МКС узких специалистов: врачей или учёных.

Старт запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19".

Напомним, что Юлия Пересильд (36 лет), снявшаяся в фильмах "Угрюм-река" и "Зулейха открывает глаза", успешно прошла медицинский и творческий отбор и была рекомендована Госкомиссией к назначению в основной экипаж. Кастинг на главную роль в космической драме с рабочим названием "Вызов" вёлся с прошлой осени. В 2020 году Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White заключили договорённость о создании художественного фильма.

О полёте в космос 37-летнего Клима Шипенко (режиссёр-постановщик таких фильмов, как "Холоп", "Салют-7", "Текст") было известно заранее. Ему предстояло пройти медкомиссию.

5 фактов о фильме:

  • Его рабочее название - "Вызов", жанр - космическая драма
  • Это будет история о девушке, которая никогда не мечтала о космосе, но обстоятельства вынуждают её за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС.
  • Ряд эпизодов будет сниматься на борту орбитального дома всего в течение 10 дней.
  • Сценаристами выступят Бакур Бакурадзе и Клим Шипенко, продюсерами - гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк (генпродюсеры фильма "Холоп").
  • Одновременно планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые производят ракеты-носители, космические корабли, наземную космическую инфраструктуру.

Областная газета Свердловской области

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