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Общество / Космос
2 июня 2021, 20:15

В Свердловской области началась пора серебристых облаков

Серебристые облака из космоса

Вид на серебристые облака из космоса. Фото: Роскосмос

Жители Екатеринбурга и Свердловской области снова могут наблюдать светящиеся облака по вечерам. Сезон уже начался, он продлится до середины августа.

Наблюдать серебристые облака можно с 23:00 и до рассвета.

"Начинают проявляться первые серебристые облака в Екатеринбурге. Обратите внимание на северную часть небосвода на высоте 10-20 градусов", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ.

Напомним, что светящиеся облака - самые высокие облака нашей планеты. Они появляются на высоте 76-85 км, именно поэтому светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который падает на них из-под горизонта. Для их образования необходимы три фактора: достаточное количество водяного пара, очень низкая (до -100 °С) температура и мельчайшие пылевые частицы, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда. Они и рассеивают солнечный свет и придают облакам их характерный голубовато-синий цвет. Состав серебристых облаков и причина их появления до сих пор изучаются.

Как узнать серебристые облака?

  • Сквозь даже самые плотные серебристые облака видны звёзды;
  • Облака похожи на вуаль;
  • Если мысленно перевернуть изображение вверх ногами, облака похожи на рябь или волны на воде;
  • Они всегда светятся без теней в северо-западной части до полуночи, на севере ближе к часу ночи и на северо-востоке перед рассветом.

Отметим, что серебристые облака видны также из космоса. Их не раз ловили в объектив российские космонавты.

Фото: Роскосмос

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