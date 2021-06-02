Российские космонавты вышли в космос впервые в 2021 году

Фото: российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который выходил в открытый космос в ноябре 2020 года

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли в открытый космос. Они проведут за пределами Международной космической станции около 7 часов.

Это первый выход за пределы МКС для них и в целом в 2021 году, а также 48-й по счёту плановый выход в открытый космос.

Космонавты вышли в космос из модуля "Поиск". Открытие люков произошло в 10:56, на полчаса позже запланированного времени. Первым станцию покинул Пётр Дубров в 11:03.

В Роскосмосе сообщили, что космонавтам предстоит подготовить стыковочный отсек перед прибытием модуля "Наука" (чтобы он смог пристыковаться к МКС) и заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока "Заря".

Факты о выходе в космос: ВКД — внекорабельная деятельность. Есть также придуманный на заре пилотируемой космонавтики разговорный глагол "леонить" (выходить впервые в открытый космос)

Готовиться к экипаж начал ещё на Земле в Центре подготовки космонавтов. Для этого есть гидролаборатория — бассейн ёмкостью 5000 куб м и 12 м в высоту с воссозданными модулями МКС в натуральную величину. Космонавты проводят под водой около четырёх часов. Далее, уже на суше, участники разбирают тренировку с помощью видеозаписи.

Вне орбитального дома можно передвигаться только на руках — при том, что скафандр ("Орлан-МКС") весит 120 кг, он очень жёсткий и неповоротливый.

Олег Новицкий и Пётр Дубров прилетели на МКС на корабле "Гагарин" в апреле этого года.

Напомним, что 47-й выход россиян в космос состоялся в ноябре 2020 года. Тогда МКС на 6 часов 47 минут покидали Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.