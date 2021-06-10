Уральцы делятся снимками солнечного затмения

"16:55 в центре Екатеринбурга". Фото: Владилен Санакоев

Уральцы смогли увидеть частную фазу кольцеобразного солнечного затмения несмотря на облачность. Около 16:53 можно было наблюдать через солнечные очки или светофильтры, как темнеет правый верхний край Солнца. Публикуем снимки жителей УрФО.

На Урале во время затмения было облачно, однако некоторым счастливчикам удалось запечатлеть это астрономическое событие. Частная фаза солнечного затмения была видна, например, прямо в центре Екатеринбурга и Кургана.

"16:55 в центре Екатеринбурга. Nikon3100 f 1:22, 55 mm, ISO 100", - подписал свой снимок инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Ранее он рассказал, что в Екатеринбурге в максимальную фазу Луна покроет 0,364 диаметра диска Солнца. На севере Свердловской области - до 0,43.

Огненное кольцо - полное кольцеобразное затмение могли наблюдать в нашей стране только в Якутии и на Чукотке.

Свои фото в группе астрономов-любителей в соцсетях опубликовал ещё один екатеринбуржец - Иван Рудик. Снимок был сделан с фокусного расстояния 300 мм.

Фото: Иван Рудик

Частное солнечное затмение наблюдали и жители Зауралья. Фотограф из Кургана Александр Комаров поделился с "Областной газетой" снимком, сделанным около центрального стадиона. В центре Кургана затмение выглядело так:

Фото: Александр Комаров

По данным Московского планетария, последнее кольцеобразное затмение наблюдалось в России 20 мая 1966 года. Начиная с 2021 года такие события будут происходить летом раз в 9 лет. Следующие затмения Солнца произойдут 1 июня 2030 года, 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года.

Справка "ОГ" Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними – две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля – то лунное.

Фото: фазы солнечного затмения в Екатеринбурге