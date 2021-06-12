В выходные уральцы увидят Луну между Венерой и Марсом

12 и 13 июня вечером месяц расположится южнее Марса и Севернее Венеры. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В эти июньские выходные жители Свердловской области смогут наблюдать тонкий серп Луны между Венерой и Марсом. Месяц расположится севернее "утренней звезды" и южнее Красной планеты.

Они покажутся на небе через час после захода Солнца.

"12 июня молодая Луна окажется рядом с Венерой. Наблюдать сближение можно через час после захода Солнца в северо-западной части неба. 12-13 июня спутник Земли пройдёт ещё и вблизи Марса, но планета уже практически потеряла свою былую яркость после октябрьского противостояния", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Добавим, что сегодня и завтра Солнце в Екатеринбурге сядет около 21:50.

Уральцы также могут наблюдать серебристые облака с 23:00 и до рассвета. Сезон уже начался, он продлится до середины августа.

Напомним, что 10 июня свердловчане могли увидеть частное солнечное затмение. Почти 0,4 диаметра диска светила покрыла Луна. Те, кому удалось заснять это астрономическое явление, шутили, что "кто - то откусил маленький кусочек солнца...". Именно так выглядела частная фаза кольцеобразного затмения Солнца на Урале.

Справка "ОГ" Венера - вторая планета от Солнца и третий по яркости объект на небе после огненной звезды и Луны. Названа в честь древнеримской богини красоты. Из-за того, что она видна на небе по утрам, её также называют утренней звездой. Венерианские сутки составляют 243 земных суток. Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам (в два раза меньше Земли) Красная планета. Названа в честь древнеримского бога войны. Интересный факт: на Марсе располагается самая высокая в Солнечной системе гора - Олимп высотой в 21 км. На Земле самая высокая гора Эверест высотой 9 км. В июне Марс виден на фоне вечерней зари и почти до полуночи невысоко над западной – северо-западной частью горизонта. Перемещается на фоне созвездия Близнецы. Во второй половине года видимость планеты будет неблагоприятной, так как 8 октября она достигнет соединения с Солнцем. В телескоп обе планеты видны как крохотные диски практически без деталей.