Правительство РФ выделило более 127 миллионов на повышение зарплат космонавтов

В рядах космонавтов сегодня есть один уроженец Екатеринбурга - Сергей Прокопьев. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на исполнение решения о повышении окладов космонавтам. На эти цели выделили 127,4 млн рублей.

Как сообщается на сайте кабмина, средства на повышение зарплат космонавтам выделены из резервного фонда. Деньги получит Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, который выплачивает зарплаты российским космонавтам.

Напомним, постановление о повышении окладов было подписано в апреле 2021 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 до 129,5 тысячи рублей в месяц, космонавтов с 63,8 до 135,8 тысячи рублей, те, кто совершили полёт в космос, будут получать 139,2 вместо 69,6 тысячи рублей, а у инструкторов-космонавтов оклады повысились с 88,4 до 165,9 тысячи рублей.

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