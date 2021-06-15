В возрасте 93 лет скончался советский космонавт Владимир Шаталов

Свой первый космический полёт он совершил 14 января 1969 года на корабле "Союз-4". Фото: сайт Роскосмоса.

На 94-м году жизни умер советский космонавт, дважды Герой СССР Владимир Шаталов. Он летал в космос в январе 1969 года на корабле "Союз-4".

О смерти космонавта сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - говорится в сообщении.

Дата и место прощания с Героем СССР станут известны позже.

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (ныне — Северо-Казахстанская область Республики Казахстан). В годы Великой Отечественной войны он помогал возводить укрепления в Гатчине под Ленинградом, после чего стал сыном полка.

В 1949 году он окончил Качинское военное авиационное училище лётчиков, а в 1956 году - Военно-воздушную академию. С 1956 по 1961 годы Владимир Шаталов служил заместителем командира эскадрильи, командиром эскадрильи и заместителем командира авиационного полка.

Свой первый космический полёт он совершил 14 января 1969 года на корабле "Союз-4". Кроме того, Владимир Шаталов принимал участие в создании экспериментальной космической станции и помогал космонавтам Евгению Хрунову и Алексею Елисееву в переходе с корабля "Союз-4" на "Союз-5" через открытый космос.

На счету Владимира Шаталова три ордена Ленина, орден "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени (1989 год), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000 год), ордена Октябрьской Революции (1982 год) и "Дружбы" (2011 год).