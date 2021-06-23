"Земляничное" полнолуние произойдёт 24 июня

Шестое по счёту полнолуние в году называют земляничным не только из-за красноватого оттенка спутника Земли, а ещё и потому что в это время начинается сбор лесных ягод. Фото: Нина Георгиева

Шестое полнолуние в 2021 году произойдёт 24 июня. Затем ближайшие несколько вечеров можно будет любоваться почти полной Луной красноватого оттенка.

Ранее "Областная газета" уже писала о том, почему Луна бывает красной. Летом спутник Земли чаще всего приобретает "кровавый" оттенок, так как не очень высоко поднимается над горизонтом.

"В результате столб воздуха, сквозь который проходит свет Луны очень большой. А так как небо рассеивает преимущественно синий свет в различных направлениях, то до нас долетают в основном красноватые лучи", - пояснял "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Такой же эффект наблюдается и на Солнце во время заката: ближе к горизонту оно становится заметно более красным.

Красноватой Луна может становиться во время лунного затмения, когда полная Луна заходит в тень от Земли. К слову, в этом году это происходило в ночь на 26 мая. Тогда взошла самая крупная Луна в году, и произошло ещё два астрономических события, связанных со спутником Земли, - перигей и полное затмение. В этом месяце ближайшую к Земле точку Луна проходит сегодня, 23 июня.

29 июня Луна пройдёт рядом с планетой-гигантом Юпитер.

Это интересно: Шестое по счёту полнолуние в году называют земляничным не только из-за красноватого оттенка спутника Земли, а ещё и потому что в это время начинается сбор лесных ягод. Полнолуние – фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем, и её диск, с точки зрения земного наблюдателя, полностью освещён. При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, а его нахождение над горизонтом продолжается практически всю ночь.

Фото: Московский планетарий