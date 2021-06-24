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Общество / Космос
24 июня 2021, 14:28

Орбиту МКС скорректировали на 870 метров ради запусков кораблей

МКС летит над Землёй

Минимальная высота станции над поверхностью Земли составляет 418,17 км, максимальная - 439,79 км. Фото: космонавта Олега Новицкого

24 июня проведена коррекция орбиты Международной космической станции. Её высота увеличилась на 870 метров - до 420,28 км над поверхностью Земли.

"Так специалисты подготовили станцию к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19" и американского корабля CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), а также к посадке спускаемого аппарата "Союз МС-18", - рассказали в Роскосмосе.

Отметим, что "Союз МС-19"  запустят этой осенью - 5 октября. На корабле к станции полетят актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко для съёмок фильма с рабочим названием "Вызов". Сейчас они проходят ускоренную программу подготовки к полёту, для них шьются скафандры. Возглавит экспедицию профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. После их прибытия космонавты, находящиеся на МКС с 9 апреля, покинут станцию на корабле "Союз МС-18".

Кроме того, 30 июля произойдёт второй по счёту тестовый полёт американского пилотируемого космического корабля компании Boeing CST-100 Starliner без экипажа. Дополнительный запуск необходим из-за сбоя полётного компьютера корабля из первого пилотного полёта.

Коррекция орбиты МКС выполняется традиционно перед запуском в космос очередного корабля с космонавтами. Минимальная высота станции над поверхностью Земли составляет 418,17 км, максимальная - 439,79 км.

Областная газета Свердловской области

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