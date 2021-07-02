К МКС пристыковался корабль с оборудованием для съёмок фильма

"Грузовик" "Прогресс МС-17" сделал 34 витка вокруг Земли и 2 июля пристыковался к Международной космической станции. На борту корабля находится в том числе 13,75 кг оборудования для съёмок фильма "Вызов".
Полёт грузового корабля к МКС занял два дня.
"34-витковое путешествие подошло к концу: стыковка прошла успешно! "Космический грузовик" "Прогресс МС-17" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС", - сообщили в Роскосмосе.
Космонавт Олег Новицкий, находящийся сейчас на борту орбитального дома, сообщил, что стыковка происходила в автоматическом режиме.
"Мы с Петром (космонавтом Петром Дубровым. - Прим. ред.) и ЦУПом контролировали процесс причаливания. На борту прилетевшего "грузовика" - питание, питьевая вода, топливо, баллоны с кислородом, различное оборудование и, конечно, письма с подарками от родных и близких", - написал в соцсетях космонавт.
Всего на "Прогрессе" 101,32 кг оборудования для экспериментов. Ранее в Роскосмосе сообщали о доставке грузов для проведения экспериментов:
- "Нейролаб" (изучение влияния полётом на профдеятельность космонавтов),
- "Коррекция" (исследование средств профилактики изменений костных тканей в полёте),
- "Биориск" и "Константа-2" (лаборатории для изучения влияния факторов полёта на сложные белковые соединения и выживаемость микроорганизмов),
- "Пробиовит" (разработка технологии производства фармпродуктов в условиях микрогравитации),
- "УФ-атмосфера" (картографирование глобальной структуры ночного свечения земной атмосферы для изучения метеорологических процессов и космической погоды).
Какое конкретно оборудование прибыло для съёмок фильма в космосе с рабочим названием "Вызов", пока не сообщается.
Известно, что сами съёмки запланированы на октябрь 2021 года. Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправятся на станцию 5 октября на корабле "Союз МС-19". Сейчас они проходят ускоренную программу подготовки к полёту, для них шьются скафандры. Возглавит экспедицию профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. После их прибытия космонавты, находящиеся на МКС с 9 апреля, покинут станцию на корабле "Союз МС-18". Ранее орбиту МКС скорректировали на 870 метров ради запусков кораблей.