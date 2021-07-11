Начался период видимых полётов МКС над Уралом

Международная космическая станция облетает Землю за 90 минут. За сутки она делает 16 витков вокруг нашей планеты, то есть космонавты встречают 15-16 рассветов и 15-16 закатов за 24 часа. Фото: Олега Новицкого

С 11 июля начался благоприятный период для наблюдений за Международной космической станцией на Среднем Урале. 18 июля у жителей Екатеринбурга есть шанс увидеть, как МКС пролетит рядом с Луной, а 20 июля - как она пересечёт лунный диск.

В ночь на 12 июля свердловчане смогут заметить станцию с 00:26 до 00:30, а также с 2:00 до 2:07. В понедельник она также покажется поздним вечером - с 23:38 до 23:43. На неделе МКС можно будет наблюдать поздним вечером, после полуночи и после 2:00. Завтра вечером в северо-западной части неба можно также заметить сблизившихся Марс, растущую Луну и Венеру.

18 июля Международная космическая станция будет видна с 00:30 до 00:37, с 2:07 до 2:10, а также с 23:43 до 23:49. 20 июля она пересечёт лунный диск в 18:59.

"С 11 июля до конца месяца начинается благоприятный период наблюдения Международной Космической станции (МКС). Время местное. Наиболее благоприятный период с 11 по 20 июля", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Обычно станция показывается на несколько минут в виде букв "Н" или "Г" для наблюдателей с Земли. От самолёта её можно отличить по характерной скорости, времени полёта и направлению. При наличии небольшого телескопа у уральцев есть шанс разглядеть её солнечные батареи.

Сейчас на борту орбитального дома находятся два российских космонавта - Олег Новицкий и Пётр Дубров. В октябре они будут встречать актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые прилетят снимать космический фильм.

Справка Международная космическая станция облетает Землю за 90 минут. За сутки она делает 16 витков вокруг нашей планеты, то есть космонавты встречают 15-16 рассветов и 15-16 закатов за 24 часа. Витки постоянно смещаются, поэтому каждый раз МКС пролетает над разными точками мира. Высота орбиты станции составляет до 420 км (пассажирские самолёты летают на высоте 10 км).

Фото: график видимых пролётов МКС в июле