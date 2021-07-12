В Роскосмосе прокомментировали полёт американского миллиардера на космолёте

Космолёт Unity-22 с людьми на борту поднялся на высоту 86 км. К слову, Международная космическая станция летает на расстоянии 420 км от Земли (пассажирские самолёты летают на высоте 10 км). Фото: трансляция с сайта компании Virgin Galactic

В воскресенье миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон и ещё пять американцев подлетели к границе космоса и благополучно вернулись на Землю на космолёте. Гендиректор Роскосмоса после этого выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на космические технологии.

При этом глава российской космической госкопорации Дмитрий Рогозин отметил, что суборбитальный полёт не имеет отношения к профессиональной космонавтике.

"Но тем не менее событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса. Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе", - написал в своём телеграм-канале гендиректор Роскосмоса.

Известно, что космолёт Unity-22 с людьми на борту поднялся на высоту 86 км. К слову, Международная космическая станция летает на расстоянии 420 км от Земли (пассажирские самолёты летают на высоте 10 км). Читайте также: начался период видимых полётов МКС над Уралом.

Путешествие до границы с космосом продлилось около часа. Пассажиры смогли испытать невесомость в течение нескольких минут. Добавим, что компания Virgin Galactic, сотрудники которой и совершали полёт 11 июля, планирует организовывать туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. Состояние основателя организации на 2021 год составляет 5,9 миллиарда долларов США.

Космолёт - одноступенчатый летающий аппарат, похожий на самолёт, выходящий на орбиту за счёт собственных двигателей.