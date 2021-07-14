Роскосмос отправит на МКС космических туристов в декабре

На эмблеме изображён "Союз" на фоне Земли и орёл, раскинувший крылья и напоминающий о малой родине российского космонавта - городе Орле. Фото: Александр Мисуркин

В октябре к Международной космической станции на "Союзе" полетят российские режиссёр и актриса, а в декабре - космические туристы из Японии. Представлена эмблема крайнего запуска в году.

Известно, что на корабле "Союз МС-20" в декабре полетят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а также в качестве космических туристов миллиардер-предприниматель из Японии Юсаку Маэзава и помощник по бизнесу Йозо Хирано. Они будут находиться на орбите 12 дней.

"Начали подготовку к декабрьскому полёту на Международную космическую станцию. Альтаир — это наш позывной. А вот дизайн нашей экспедиционной эмблемы, созданный дизайнером Алексеем Тарапата и командой Маэдзавы", - сообщил в соцсетях Александр Мисуркин.

На эмблеме изображён "Союз" на фоне Земли и орёл, раскинувший крылья и напоминающий о малой родине российского космонавта - городе Орле. Показан также флаг Японии, символизирующий страну двух туристов, перечислены фамилии членов экипажа корабля.

Перед стартом космонавт и туристы изучают системы пилотируемого корабля и российского сегмента Международной космической станции, проходят медико-биологическую и комплексную подготовку, тренировки по выживанию в климато-географических зонах и примеряют скафандры.

Эти же испытания проходят актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые отправятся на станцию 5 октября на корабле "Союз МС-19". В течение 10 дней они будут снимать первый художественный фильм на орбите с рабочим названием "Вызов".

В эти выходные миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон и ещё пять американцев подлетели к границе космоса (86 км от Земли) и благополучно вернулись на космолёте. Гендиректор Роскосмоса после этого выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на космические технологии. Напомним, что прошлым летом РКК "Энергия" и компания Space Adventures Inc. (США) подписали контракт на полёт двух туристов на Международную космическую станцию в 2023 году. Один из них выйдет в открытый космос из Российского сегмента МКС с профессиональным космонавтом.

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