Олег Артемьев возьмёт в космос мини-стелу "Европа - Азия" из Екатеринбурга

Ожидается, что сам Олег Артемьев отправится в космос в 2022 году, а дублировать его будет космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Фото: пресс-служба гордумы Екатеринбурга

Российскому космонавту Олегу Артемьеву, побывавшему в Екатеринбурге, подарили уменьшенную копию стелы "Европа - Азия". После того, как она побывает в космосе, она вернётся в столицу Урала и станет экспонатом музея муниципальной власти.

С просьбой взять мини-стелу с собой в космос к космонавту обратились депутаты гордумы, с которыми встретился Олег Артемьев. Лётчик-космонавт является депутатом Московской гордумы, он рассказал екатеринбургским депутатам о работе Мосгордумы. Депутаты показали космонавту свой зал заседаний и галерею Почётных граждан города.

Музей истории муниципальной власти хотят открыть к 300-летию Екатеринбурга. Такая идея появилась у местных депутатов как раз после посещения Московской гордумы. Постоянную экспозицию в столице Урала планируют разместить на пятом этаже здания по адресу: пер. Банковский, 3/пер. Театральный, 4. Посетители музея смогут увидеть среди артефактов агитационные листовки разных времён, фотографии народных избранников позапрошлого века, документы по самым резонансным решениям депутатов и многое другое.

Напомним, что космонавт прилетел в столицу Урала, чтобы, в том числе поучаствовать в Царских днях. Он встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, и обменялся с ним книгами, а также ответил на вопросы юных уральцев в зале Храма-на-Крови.