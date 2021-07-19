Олег Артемьев возьмёт в космос мини-стелу "Европа - Азия" из Екатеринбурга

Российскому космонавту Олегу Артемьеву, побывавшему в Екатеринбурге, подарили уменьшенную копию стелы "Европа - Азия". После того, как она побывает в космосе, она вернётся в столицу Урала и станет экспонатом музея муниципальной власти.
С просьбой взять мини-стелу с собой в космос к космонавту обратились депутаты гордумы, с которыми встретился Олег Артемьев. Лётчик-космонавт является депутатом Московской гордумы, он рассказал екатеринбургским депутатам о работе Мосгордумы. Депутаты показали космонавту свой зал заседаний и галерею Почётных граждан города.
Музей истории муниципальной власти хотят открыть к 300-летию Екатеринбурга. Такая идея появилась у местных депутатов как раз после посещения Московской гордумы. Постоянную экспозицию в столице Урала планируют разместить на пятом этаже здания по адресу: пер. Банковский, 3/пер. Театральный, 4. Посетители музея смогут увидеть среди артефактов агитационные листовки разных времён, фотографии народных избранников позапрошлого века, документы по самым резонансным решениям депутатов и многое другое.
Напомним, что космонавт прилетел в столицу Урала, чтобы, в том числе поучаствовать в Царских днях. Он встретился с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, и обменялся с ним книгами, а также ответил на вопросы юных уральцев в зале Храма-на-Крови.
Справка "ОГ"
Олег Артемьев является уроженцем Риги. Его первый полёт на Международную космическую станцию состоялся в 2014 году. Тогда он выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 33 минуты. Вторая космическая командировка на орбиту состоялась в 2018 году. В этом время на Земле проходил ЧМ по футболу. Космонавту удалось заснять с борта МКС Екатеринбург и "Екатеринбург Арену", на которой прошло несколько матчей.
Сейчас он готовится к новому полёту в составе дублирующего экипажа с режиссёром Алексеем Дудиным и актрисой Алёной Мордовиной. Они дублируют основной экипаж (в него входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд), который отправится на станцию для съёмок первого худождественного фильма на орбите с рабочим названием "Вызов". Ожидается, что сам Олег Артемьев отправится в космос в 2022 году, а дублировать его будет космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев.