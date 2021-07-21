Уральцы смогут разглядеть в бинокль "парад" спутников Юпитера

Ио предстоящей ночью окажется справа, а все остальные наиболее заметные спутники расположатся слева от планеты-гигагнта. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В ночь на 22 июля жители Свердловской области смогут разлядеть в бинокль или телескоп интересную конфигурацию спутников Юпитера. Три из четырёх самых заметных выглянут с одной стороны планеты-гиганта, образуя боковую дугу, ещё один спутник будет им противостоять.

Сейчас Юпитер является самой яркой планетой ночного неба. Он восходит на востоке. Даже любители в бинокль или телескоп могут разглядеть наиболее крупные спутники планеты: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Как раз, Ио предстоящей ночью окажется справа, а все остальные наиболее заметные спутники расположатся слева от планеты.

"После полуночи с 21 на 22 июля забавная конфигурация спутников Юпитера. Наблюдать можно в бинокль или телескоп. На самом деле они не такие яркие как показывает симулятор Стеллариум. 26 июля Луна пройдёт южнее Юпитера. Земля в августе приблизится к планете наиболее близко", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

То есть проще всего найти на небе Юпитер будет в ночь на понедельник, когда полосатый гигант окажется севернее убывающей Луны. К слову, полнолуние в этом месяце приходится на 24 июля. Учитывая также, что 21 июля Луна проходит перигей - ближайшую точку к Земле (расстояние составит 364 519 км), - наблюдателей ждут красивые ночи.

Юпитер - пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). 20 августа 2021 года произойдёт его противостояние с Солнцем.

- пятая планета по удалённости от Солнца. Полосатый гигант является рекордсменом среди других планет по размерам (радиус - 71 тысяча км, что в 11 раз больше земного), массе (в 318 раз тяжелее Земли) и количеству спутников (известны 79). 20 августа 2021 года произойдёт его противостояние с Солнцем. "Парадом" называют астрономическое явление, при котором небеснеы объекты оказываются "на одной прямой" или "по одну сторону".

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум