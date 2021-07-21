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Общество / Космос
21 июля 2021, 20:00

К МКС запустили модуль "Наука"

Полёт модуля "Науки"

Благодаря модулю у российских космонавтов появится каюта для третьего члена экипажа, второй туалет, рабочие места и место для хранения грузов. Фото: Роскосмос

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель "Протон-М", которая выведет на орбиту лабораторный модуль "Наука". До Международной космической станции он долетит к вечеру 29 июля. Через 2-3 часа после стыковки космонавты уже смогут туда попасть.

Ракета-носитель будет актино участвовать в полёте только первые 10 минут. Стыковка будет происходить за счёт собственных двигателей модуля. "Наука" займёт место модуля "Пирс", который был запущен к станции 20 лет назад. 23 июля он будет отстыкован, а затем затоплен в Тихом океане, сообщили ранее в Роскосмосе.

Благодаря "Науке" у МКС появится новая научная лаборатория, в которой пройдут эксперименты, в том числе по адаптации вестибулярного аппарата человека и изучению организмов животного происхождения в космосе. Кроме того, там будут каюта для третьего члена экипажа, второй туалет, рабочие места и место для хранения грузов. Модуль также оборудован европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять часть работ без выхода в открытый космос.

"Чтобы лаборатория заработала на полную мощь, её надо интегрировать в МКС, то есть соединить с основным корпусом станции. Для этого нужно провести к новому модулю кабели различного назначения — электропитание, телеметрию, телевизионные и антенные провода. Чтобы их проложить, требуется порядка 10-11 выходов в открытый космос. Во время этих выходов нужно будет ещё запустить в работу европейский манипулятор ERA. На этой неделе мы с моим коллегой Антоном Шкаплеровым (Олег Артемьев выступает его дублёром в предстоящей экспедиции «Союз МС-19» в октябре этого года — прим. ред.) как раз будем отрабатывать эти операции в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Помимо этого, у нас будет обучение по различным экспериментам, которые запланированы на поверхности и на борту "Науки", - рассказал корреспонденту "Областной газеты" космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Встреча произошла, когда он приезжал в Екатеринбург на Царские дни.

Характеристики модуля "Наука":

  • Вес модуля - 20,2 тонны, а вместе с заправленной ракетой-носителем - 702 тонны. Размеры - 13 × 4,2 м.
  • У "Науки" 10-летний ресурс, что фактически обеспечит работу российского сегмента МКС до 2030 года.
  • Он станет четвёртым научным модулем после американского, европейского и японского.
  • В его задачи входит также обеспечение стыковок космических кораблей "Прогресс МС", "Союз МС" и модуля "Причал", управление станции по крену, производство кислорода для экипажа до шести человек и другие.
  • Модуль создан на основе функционально-грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите, с использованием технологий и опыта разработки корабля "Салют" и модулей "Мир".
Фото: Роскосмос
Областная газета Свердловской области

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