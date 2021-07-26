Отсоединённый от МКС модуль "Пирс" затопят в Тихом океане

На место "Пирса" к станции прибудет модуль "Наука". Фото: Роскосмос

Стыковочный модуль "Пирс" отсоединился от международной космической станции и начал свой последний полёт. Через четыре часа он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

"Пирс" был запущен к станции 20 лет назад. С 2002 года до ноября 2020 года российские космонавты выходили через него в открытый космос.

"Расстыковка прошла успешно: в 13:56 мск грузовой корабль "Прогресс МС-16" и стыковочный модуль "Пирс" отсоединились от российского сегмента МКС. Теперь порт модуля "Звезда" ожидает стыковку с новым модулем "Наука", - сообщили в Роскосмосе.

Напомним, что модуль "Наука" начал свой восьмисуточный полёт к станции 21 июля. В четверг вечером он займёт место модуля "Пирс". У космонавтов появится новая научная лаборатория, каюта для третьего члена экипажа, второй туалет, рабочие места и место для хранения грузов.