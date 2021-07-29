Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции

Модуль "Наука" был запущен на орбиту Земли с помощью тяжёлой ракеты-носителя "Протон-М". Фото: скриншот из трансляции на сайте Роскосмоса.

В четверг, 29 июля, многоцелевой лабораторный модуль "Наука" в автоматическом режиме успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Контролировали процесс стыковки специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС, среди которых уралец Сергей Прокопьев.

Модуль "Наука" был запущен на орбиту Земли с помощью тяжёлой ракеты-носителя "Протон-М".

"После отделения от третьей ступени он был принят на сопровождение наземными службами подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш, выполнил построение необходимой ориентации, развёртывание панелей солнечных батарей и радиоантенн, а затем приступил к выполнению восьмисуточной программы сближения со станцией", - говорится на сайте Роскосмоса.

После стыковки модуля с МКС космонавты приступили к проведению контроля герметичности стыковочных соединений и технологических коммуникаций. Эта стыковка стала первой с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль № 1 "Рассвет".

Напомним, что МЛМ "Наука" запустили в космос 21 июля. "Наука" займёт место модуля "Пирс", который был запущен к станции 20 лет назад. 23 июля его отстыковали и затопили в Тихом океане.

Во вторник, 27 июля, "Областная газета" опубликовала интервью с космонавтом Олегом Артемьевым, который посетил Екатеринбург для участия в фестивале "Царские дни". Он - один из нескольких космонавтов, которые участвовали в пристыковке "Науки" к МКС. Корреспондент "ОГ" встретился с ним и узнал, какие операции предстоит выполнить будущим экипажам, чем ему запомнился полёт с нашим земляком Сергеем Прокопьевым и как можно работать депутатом на высоте 400 километров от Земли.