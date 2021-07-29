Модуль "Наука" успешно пристыковался к Международной космической станции

В четверг, 29 июля, многоцелевой лабораторный модуль "Наука" в автоматическом режиме успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Контролировали процесс стыковки специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС, среди которых уралец Сергей Прокопьев.
Модуль "Наука" был запущен на орбиту Земли с помощью тяжёлой ракеты-носителя "Протон-М".
"После отделения от третьей ступени он был принят на сопровождение наземными службами подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш, выполнил построение необходимой ориентации, развёртывание панелей солнечных батарей и радиоантенн, а затем приступил к выполнению восьмисуточной программы сближения со станцией", - говорится на сайте Роскосмоса.
После стыковки модуля с МКС космонавты приступили к проведению контроля герметичности стыковочных соединений и технологических коммуникаций. Эта стыковка стала первой с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль № 1 "Рассвет".
Напомним, что МЛМ "Наука" запустили в космос 21 июля. "Наука" займёт место модуля "Пирс", который был запущен к станции 20 лет назад. 23 июля его отстыковали и затопили в Тихом океане.
Во вторник, 27 июля, "Областная газета" опубликовала интервью с космонавтом Олегом Артемьевым, который посетил Екатеринбург для участия в фестивале "Царские дни". Он - один из нескольких космонавтов, которые участвовали в пристыковке "Науки" к МКС. Корреспондент "ОГ" встретился с ним и узнал, какие операции предстоит выполнить будущим экипажам, чем ему запомнился полёт с нашим земляком Сергеем Прокопьевым и как можно работать депутатом на высоте 400 километров от Земли.
Характеристики модуля "Наука":
- Вес модуля - 20,2 тонны, а вместе с заправленной ракетой-носителем - 702 тонны. Размеры - 13 × 4,2 м.
- У "Науки" 10-летний ресурс, что фактически обеспечит работу российского сегмента МКС до 2030 года.
- Он станет четвёртым научным модулем после американского, европейского и японского.
- В его задачи входит также обеспечение стыковок космических кораблей "Прогресс МС", "Союз МС" и модуля "Причал", управление станции по крену, производство кислорода для экипажа до шести человек и другие.
- Модуль создан на основе функционально-грузового блока "Заря", который уже более 22 лет работает на околоземной орбите, с использованием технологий и опыта разработки корабля "Салют" и модулей "Мир".