Роскосмос возглавит расследование инцидента с модулем «Наука» на МКС

У модуля «Наука» самопроизвольно включились двигатели. Фото: Роскосмос

Роскосмос и NASA проведут совместное расследование инцидента на Международной космической станции (МКС). После успешной стыковки с российским модулем «Наука» у него нештатно включились двигатели, из-за чего станцию развернуло на 45 градусов.

Расследование возглавит российская госкорпорация «Роскосмос». Как сообщили в пресс-службе NASA, после стыковки Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС российские космонавты проверили герметичность между «Наукой» и служебным модулем, однако потом случилась нештатная ситуация.

В NASA рассказали, что команда управления полётом заметила незапланированную работу двигателей МЛМ, из-за которой станция изменила ориентацию в пространстве. Наземные службы восстановили контроль. Сейчас движение МКС стабильно, находящимся на её борту людям ничто не угрожает.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в свою очередь, написал в Twitter, что на борту МКС всё в порядке, экипаж отдыхает.

В связи с инцидентом NASA перенесло второй испытательный полёт к МКС космического корабля Boeing Starliner, который должен был состояться через сутки после стыковки МЛМ с МКС, на 3 августа.

«Наука» заняла место модуля «Пирс», который был запущен к станции 20 лет назад. 23 июля его отстыковали и затопили в Тихом океане.

Во вторник, 27 июля, «Облгазета» опубликовала интервью с космонавтом Олегом Артемьевым, который посетил Екатеринбург для участия в фестивале «Царские дни». Он - один из нескольких космонавтов, которые участвовали в стыковке «Науки» к МКС. Корреспондент «ОГ» встретился с ним и узнал, какие операции предстоит выполнить будущим экипажам, чем ему запомнился полёт с нашим земляком Сергеем Прокопьевым и как можно работать депутатом на высоте 400 километров.