В РКК «Энергия» назвали причину инцидента с двигателями модуля «Наука» на МКС

Причиной срабатывания двигателей стал кратковременный сбой программного обеспечения. Фото: Роскосмос

Специалисты установили причину самопроизвольного срабатывания двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» Международной космической станции (МКС). Включение произошло из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.

Генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв рассказал, что прямая команда на включение двигателей модуля на увод повлекла за собой «некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом».

По его словам, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля «Звезда», передаёт ТАСС.

Как писала «Областная газета», Роскосмос и NASA проводят совместное расследование инцидента на МКС. После успешной стыковки станции с российским модулем «Наука», у него нештатно включились двигатели, из-за чего станцию развернуло в пространстве на 45 градусов.

В пресс-службе NASA сообщили, что после стыковки МЛМ с МКС российские космонавты проверили герметичность между «Наукой» и служебным модулем, однако потом случилась нештатная ситуация. В NASA рассказали, что команда управления полётом заметила незапланированную работу двигателей «Науки», из-за которой станция изменила ориентацию в пространстве. Наземные службы восстановили контроль.

В связи с инцидентом NASA перенесло второй испытательный полёт к МКС космического корабля Boeing Starliner, который должен был состояться через сутки после стыковки МЛМ с МКС, на 3 августа.