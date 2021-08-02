В ночь на 3 августа месяц взойдёт между звёздными скоплениями Плеяды и Гиады

Это событие привлечёт внимание любителей прекрасного, особенно при ясном небе на Урале. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В ночь со 2 на 3 августа тонкий серп Луны окажется между двумя рассеянными звёздными скоплениями: Плеяды и Гиады. Особенно заметными они будут около 3:00.

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев заявил, что это событие привлечёт внимание любителей прекрасного, особенно при ясном небе.

"Благодаря тому, что до новолуния Луну будет разделять пять дней, её свет не сможет серьёзно затмить окружающие звёзды. К тому же, с начала августа небо на Урале становится пригодным для наблюдений слабых звёзд неба. Наблюдать можно после часа ночи в северо-восточной части неба", - рассказал учёный.

Полнолуние в этом месяце придётся на 22 августа. Перед этим, в ночь на 21 августа спутник Земли окажется южнее Сатурна. В ночь на 2 августа окольцованная планета-гигант вступит в противостояние с Солнцем, наступит самое благоприятное время для наблюдения за Сатурном.

11 августа Луна расположится рядом с Венерой, самой яркой планетой неба. Однако из-за низкого расположения спутника Земли и Венеры на светлом небе в северо-западной части неба обнаружить их будет довольно сложно даже в бинокль.

Гиады - звёздное скопление в созвездии Тельца, видимое невооружённым глазом. Ярчайшие звёзды скопления (Гамма, Дельта, Эпсилон и Тета Тельца) образуют вместе с оранжевым Альдебараном фигуру, похожую на букву V. Плеяды - рассеянное звёздное скопление, которое находится также в созвездии Тельца. Оно является одним из ближайших к Земле и одним из наиболее заметных для невооружённого глаза.

Фото: Московский планетарий