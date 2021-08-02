Российские космонавты показали "Науку" изнутри

Подписчики в соцсетях поздравили космонавтов с новосельем. Фото: скрин со страницы в соцсетях космонавта Олега Новицкого

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, находящиеся сейчас на Международной космической станции, сняли первое видео из нового модуля "Наука". Россияне открыли люки и провели по модулю небольшую экскурсию.

"Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля "Наука"! Совсем скоро проведём для вас более подробную экскурсию", - пообещал Олег Новицкий.

В комментариях к его посту в соцсетях подписчики начали поздравлять российских космонавтов с новосельем. Дело в том, что на пристыковавшемся в четверг модуле есть каюта для третьего члена экипажа. Там также есть новая научная лаборатория, в которой пройдут эксперименты, в том числе по адаптации вестибулярного аппарата человека и по изучению организмов животного происхождения в космосе. Кроме того, там оборудованы второй туалет, рабочие места и место для хранения грузов.

У "Науки" 10-летний ресурс, что фактически обеспечит работу российского сегмента МКС до 2030 года.

Напомним, что когда к МКС пристыковывалась "Наука", произошёл инцидент с двигателями модуля. У него нештатно включились двигатели, из-за чего станцию развернуло в пространстве на 45 градусов. Роскосмос и NASA проводят совместное расследование этого происшествия. В РКК "Энергия" уже сообщили, что включение произошло из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения. Эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда". Сейчас жизни обитателей орбитального дома ничто не угрожает.