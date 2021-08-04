К Земле летит крупный астероид 2016 AJ193

"Недалеко" (по космическим масштабам) от Земли каждый год пролетает 180 астероидов размером от метра до нескольких сотен метров. То есть почти каждые два-три дня пролетает какой-то объект. Фото: Галина Соловьёва

21 августа крупный астероид 2016 AJ193 пролетит на расстоянии около 3,45 млн км от Земли. Это почти в 9 раз дальше Луны.

Угрозы для нашей планеты он не представляет. При этом астероид является потенциально опасным. Таковыми учёные считают все объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны) и имеют диаметр более 100-150 метров.

Диаметр астероида, который получил название 2016 AJ193, составляет 1374 м на 403 м. Получается, что он крупнее самого высокого сооружения на Земле — небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае (829,8 м).

"21 августа пролетит астероид размером примерно в 1 км. Блеск 14,6 звёздной величины доступен для фотографирования даже в любительский телескоп, но в северном полушарии не будет наблюдаться в период максимального сближения, и радарного снимка, по-видимому, тоже не получится сделать", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Учёный заметил, что НАСА уже "угрожает" падением этого астероида в августе. "Однако для этого ему (астероиду. - Прим. ред.) потребуется резко подкорректировать траекторию", - пояснил Владилен Санакоев.

Стоит отметить, что "недалеко" (по космическим масштабам) от Земли каждый год пролетает 180 астероидов размером от метра до нескольких сотен метров. То есть почти каждые два-три дня пролетает какой-то объект. Только за прошлогодний август зафиксировано почти 80 сближений астероидов с Землёй.

Астероид 2016 AJ193, впервые замеченный 16 февраля 2010 года, относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 5,9 земных года. В ближайшей к Солнцу точке, перигелии, астероид находится внутри орбиты Венеры, а в афелии, наиболее дальней точке от Солнца, он находится дальше Юпитера. Следующее сближение астероида и Земли состоится 19 августа 2080 года. В этот день он промчится на расстоянии, которое будет в два раза больше, от нашей планеты, чем в этом году, - 7 млн км.