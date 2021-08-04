Руководитель NASA заявил, что с нетерпением ждёт встречи с главой Роскосмоса

Билл Нельсон также поздравил Дмитрия Рогозина и космонавтов со стыковкой МЛМ «Наука» с МКС

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что с нетерпением ждёт встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Он сообщил о готовности приехать для этого в Россию.

Глава NASA направил в Роскосмос письмо, в котором поздравил генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией (МКС).

«Наука» теперь стала неотъемлемой частью Международной космической станции, и вы можете по праву гордиться этим важным достижением. Поздравляю! Я знаю, что вы и ваша команда в последние дни работали круглосуточно, чтобы обеспечить безопасную стыковку «Науки» и её интеграцию в состав МКС, и я хотел бы поблагодарить вас за поистине космическую работу», - написал Билл Нельсон.

Фото: Роскосмос

Он также отметил, что сотрудничество в космосе остаётся отличительной чертой взаимоотношений США и России. По его мнению, эта совместная работа укрепляет связи между странами на протяжении многих лет, передаёт пресс-служба Роскосмоса. «С нетерпением жду встречи с вами в России», - добавил глава NASA.

Как писала «Областная газета», МЛМ «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля он пристыковался к МКС, после чего самопроизвольно включились двигатели модуля. В результате международную станцию развернуло в пространстве на 45 градусов. В РКК «Энергия» пояснили, что включение произошло из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения. Эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля «Звезда».

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