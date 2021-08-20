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Общество / Космос
20 августа 2021, 10:00

«Роскосмос» перенёс запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

ракета-носитель

Старт должен состояться в ночь на 21 августа. Фото: "Роскосмос"

Специалисты «Роскосмоса» приняли решение перенести запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb на борту. Новая дата - 21 августа (в 01:18 мск).

Сейчас ракета находится в предстартовом состоянии на космодроме Байконур. «Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесён на резервную дату», — говорится в сообщении госкорпорации.

Пуск был запланирован на 01:23 20 августа. При этом ракету установили на стартовом столе Байконура ещё 16 августа. По данным источника РИА «Новости», старт пуска перенесён из-за сбоя в работе наземного оборудовании, замечаний к ракете нет.

Напомним, весной 2020 года фотограф из Ирбита Илья Янковский заснял на видео пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками британской компании OneWeb и сгорание её второй ступени в плотных слоях атмосферы. Как писала «Областная газета», запуск был произведён с Байконура поздним вечером 21 марта в северном направлении, поэтому уральцы могли наблюдать эффектное падение яркого объекта.

Группировка спутников OneWeb на орбите будет состоять из около 700 аппаратов. Они призваны обеспечить жителей труднодоступных мест широкополосным доступом в Интернет. Предыдущий запуск ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками на борту состоялся минувшей весной.

Областная газета Свердловской области

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