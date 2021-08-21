Запуск ракеты «Союз-2.1б» с Байконура вновь перенесли

Решение о переносе запуска приняла британская компания OneWeb. Фото: "Роскосмос"

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb на борту в очередной раз перенесли. Это была просьба иностранного заказчика.

Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter. «На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», — указал глава «Роскосмоса».

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» перенесли на вторую резервную дату — 22 августа, передаёт РБК.

Запуск был перенесён во второй раз. Как писала Областная газета», ранее специалисты «Роскосмоса» приняли решение перенести запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb на борту 19 августа. Они назначили старт на 21 августа (в 01:18 мск).

Сейчас ракета находится в предстартовом состоянии на космодроме Байконур. «Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесён на резервную дату», — говорилось в сообщении госкорпорации.

Напомним, весной 2020 года фотограф из Ирбита Илья Янковский заснял на видео пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками британской компании OneWeb и сгорание её второй ступени в плотных слоях атмосферы. Как писала «Областная газета», запуск был произведён с Байконура поздним вечером 21 марта в северном направлении, поэтому уральцы могли наблюдать эффектное падение яркого объекта.