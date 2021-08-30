Космонавты обнаружили трещины в модуле МКС «Заря»

Есть опасения, что трещина будет увеличиваться. Фото: "Роскосмос"

Космонавты в ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС) обнаружили новые несквозные трещины в обшивке. Дефекты нашли в первом и самом старом модуле станции – "Заря".

Об этом сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев, передаёт РИА "Новости". «Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря"", – отметил он.

Владимир Соловьёв допустил, что со временем трещины могут увеличиться. Ранее заместитель главы Центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко в начале марта этого года рассказал о ликвидации трещины длиной 22 миллиметра и шириной 0,1 миллиметра в российском модуле «Звезда». Космонавт Сергей Рыжиков замазал отверстия специальным герметиком и закрыл фторопластовой плёнкой.

Первую трещину космонавтам удалось найти в октябре 2020 года. Чтобы найти место и причину космонавты дважды изолировались. В результате было установлено, что утечка происходит в российском модуле "Звезда".

В августе 2018 года - на МКС уже падало давление. Тогда космонавты обнаружили дыру в обшивке корабля пилотируемого "Союза МС-09". Отверстие было оперативно запечатано. Его обследовал в том числе находившийся тогда на борту станции космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Причина появления дыры до сих пор не названа.