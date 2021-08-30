Космонавты обнаружили трещины в модуле МКС «Заря»

Космонавты в ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС) обнаружили новые несквозные трещины в обшивке. Дефекты нашли в первом и самом старом модуле станции – "Заря".
Об этом сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев, передаёт РИА "Новости". «Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря"", – отметил он.
Владимир Соловьёв допустил, что со временем трещины могут увеличиться. Ранее заместитель главы Центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко в начале марта этого года рассказал о ликвидации трещины длиной 22 миллиметра и шириной 0,1 миллиметра в российском модуле «Звезда». Космонавт Сергей Рыжиков замазал отверстия специальным герметиком и закрыл фторопластовой плёнкой.
Первую трещину космонавтам удалось найти в октябре 2020 года. Чтобы найти место и причину космонавты дважды изолировались. В результате было установлено, что утечка происходит в российском модуле "Звезда".
В августе 2018 года - на МКС уже падало давление. Тогда космонавты обнаружили дыру в обшивке корабля пилотируемого "Союза МС-09". Отверстие было оперативно запечатано. Его обследовал в том числе находившийся тогда на борту станции космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Причина появления дыры до сих пор не названа.
Напомним, что модуль "Заря" был запущен 20 ноября 1998 года на ракете-носителе "Протон-К" с космодрома Байконур. Модуль является собственностью НАСА, поскольку США взяли на себя расходы по его строительству. Однако он относится к российскому сегменту МКС.