Угроза герметичности МКС: на иллюминаторах нашли глубокие полости

На МКС сейчас находятся два россиянина. Им предстоит выйти в открытый космос 3 и 9 сентября, в том числе для работы с новым модулем - "Наука". Фото: из официальной группы во "ВКонтакте" космонавта Олега Новицкого, который сейчас нахдоится на МКС

Изменения обнаружены на семи из двух десятков иллюминаторов Международной космической станции. Прогиб стёкол измеряется.

"Второе уязвимое место – иллюминаторы. На семи из них имеются глубокие каверны (пустоты неправильной или округлой формы размером более 1 мм. - прим. ред. "ОГ"), что может сказаться на герметичности. Их, конечно, можно прикрыть герметичными крышками, но какой смысл летать на станции без иллюминаторов?" - расскизал "РИА Новости" руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьёв.

Ранее он также сообщил об обнаружении новых несквозных трещин в обшивке станции. Дефекты нашли в первом и самом старом модуле – "Заря".

Напомним, что ещё в августе 2018 года на МКС падало давление. Тогда космонавты обнаружили дыру в обшивке корабля пилотируемого "Союза МС-09". Отверстие было оперативно запечатано. Его обследовал в том числе находившийся тогда на борту станции космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Причина появления дыры до сих пор не названа.

Новую трещину космонавтам удалось найти в октябре 2020 года. Чтобы найти место и причину утечки воздуха, космонавты дважды изолировались. В результате было установлено, что она происходит в российском модуле "Звезда".