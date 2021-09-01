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Общество / Космос
1 сентября 2021, 11:30

Магнитная буря накроет Землю в начале осени

прогноз магнитных бурь на сентябрь

С таким погнозом выступили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Фото: с сайта лаборатории

2 сентября Землю накроет магнитная буря. Магнитосфера нашей Земли будет также возмущённой 1 и 3 сентября, затем весь месяц магнитных бурь не предвидится.

С таким погнозом выступили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Учёные прогнозируют, что магнитная буря в начале осени будет слабая, первого уровня из пяти. Она не опасна для здоровья. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метеозависимым всё же следует особенно следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства. Иногда магнитная буря может приводить к сбоям в электрооборудовании и росту радиационной нагрузки на космические средства.

Напомним, что магнитосфера нашей планеты приходит в возмущённое состояние, когда в неё попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Одно из проявлений магнитной бури – полярное сияние.

"Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли, он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км", – рассказал ранее "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

К слову, российским космонавтам уже не раз удавалось, находясь на борту МКС, поймать в объектив полярное сияние.

Фото: Фото полярного сияния сделано российским космонавтом Иваном Вагнером, который полгода находился на МКС
Областная газета Свердловской области

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