Магнитная буря накроет Землю в начале осени

С таким погнозом выступили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Фото: с сайта лаборатории

2 сентября Землю накроет магнитная буря. Магнитосфера нашей Земли будет также возмущённой 1 и 3 сентября, затем весь месяц магнитных бурь не предвидится.

С таким погнозом выступили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Учёные прогнозируют, что магнитная буря в начале осени будет слабая, первого уровня из пяти. Она не опасна для здоровья. Однако людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и метеозависимым всё же следует особенно следить за артериальным давлением и регулярно принимать лекарства. Иногда магнитная буря может приводить к сбоям в электрооборудовании и росту радиационной нагрузки на космические средства.

Напомним, что магнитосфера нашей планеты приходит в возмущённое состояние, когда в неё попадают выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Одно из проявлений магнитной бури – полярное сияние.

"Когда солнечный ветер врывается в магнитное поле Земли, он вызывает магнитную бурю, одновременно земное магнитное поле отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, и они сталкиваются с верхними слоями атмосферы в полярных областях и начинают светиться на высоте от 100 до 400 км", – рассказал ранее "Областной газете" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. К слову, российским космонавтам уже не раз удавалось, находясь на борту МКС, поймать в объектив полярное сияние.