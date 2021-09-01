Главная медкомиссия признала годным к полёту экипаж, который снимет фильм на МКС

Экипаж снимет на МКС фильм с рабочим названием "Вызов". Фото: со страницы Антона Шкаплерова во "ВКонтакте"

Основной экипаж, в который вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, признан годным по здоровью к полёту на МКС. Старт запланирован через месяц, 5 октября на корабле "Союз МС-19".

Впереди у экипажа комплексные экзамены.

"Состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований командиров, а также участников космического полёта экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-19". Основной экипаж, в который вошли я, Юлия Пересильд и Клим Шипенко, а также наши дублёры – Олег Артемьев, Алёна Мордовина и Алексей Дудин – признаны годными к космическому полёту по состоянию здоровья", – написал на своей официальной странице в соцсетях командир основного экипажа Антон Шкаплеров.

Напомним, что Юлия Пересильд (36 лет), снявшаяся в фильмах "Угрюм-река" и "Зулейха открывает глаза", успешно прошла медицинский и творческий отбор и была рекомендована Госкомиссией к назначению в основной экипаж. Кастинг на главную роль в космической драме с рабочим названием "Вызов" вёлся с прошлой осени. В 2020 году Роскосмос, Первый канал и студия Yellow, Black and White заключили договорённость о создании художественного фильма. О полёте в космос 38-летнего Клима Шипенко (режиссёр-постановщик таких фильмов, как "Холоп", "Салют-7", "Текст") было известно заранее. Ему предстояло пройти медкомиссию.

Актриса и режиссёр прошли ускоренный курс подготовки к полёту в космос. Известно, что ряд эпизодов будет сниматься на борту орбитального дома всего в течение 10 дней.

Для 49-летнего Антона Шкаплерова это будет четвёртый полёт на Международную космическую станцию.