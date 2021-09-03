"Космический альпинизм": российские космонавты вышли в открытый космос

В Роскосмосе рассказали, как космонавты "прикрепляются" к Международной космической станции, когда работают в открытом космосе. Фото: Роскосмос

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров второй раз в этом году вышли в открытый космос. Перед ними стоит задача интегрировать прибывший в конце июля модуль "Наука" в состав российского сегмента МКС. 3 сентября космонавты должны, в том числе подключить модуль к общей системе энергоснабжения станции.

Олег Новицкий и Пётр Дубров покинули орбитальный дом через модуль "Поиск". Для них это второй выход за пределы МКС и в целом в 2021 году, а также 49-й по счёту плановый выход в открытый космос. Космонавты проведут за бортом станции около семи часов. В Роскосмосе отмечают, что это первый выход из серии, посвящённой интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Следующий - запланирован уже на 9 сентября. Первый выход для космонавтов состоялся 2 июня.

В 19:41 Пётр Дубров открыл выходной люк модуля "Поиск". После этого космонавты приступили к установке защитного кольца, а затем и к самой работе в космосе.

Ранее в Роскосмосе рассказали, как космонавты "прикрепляются" к Международной космической станции, когда работают в открытом космосе. Они цепляются карабинами к специальным поручням, которые размещены на внешней поверхности МКС. Карабины находятся на концах страховочных фалов, которые прикреплены к скафандрам. 3 сентября Олег Новицкий и Пётр Дубров будут работать в скафандрах "Орлан МКС". Работы в открытом космосе космонавты и специалисты между собой называют "космическим альпинизмом".

Напомним, что МЛМ "Наука" запустили в космос 21 июля. "Наука" заняла место модуля "Пирс", который был запущен к станции 20 лет назад. 23 июля его отстыковали и затопили в Тихом океане. "Областная газета" опубликовала интервью с космонавтом Олегом Артемьевым, который посетил Екатеринбург для участия в фестивале "Царские дни". Он - один из нескольких космонавтов, которые участвовали в пристыковке "Науки" к МКС. Корреспондент "ОГ" встретился с ним и узнал, какие операции предстоит выполнить будущим экипажам, чем ему запомнился полёт с нашим земляком Сергеем Прокопьевым и как можно работать депутатом на высоте 400 километров над Землёй.