Россия и Япония запустят на орбиту аналог орбитального телескопа «Хаббл»

Телескоп будет предназначен для поиска и изучения экзопланет. Фото: КЦ «Южный» / Роскосмос

Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога американского орбитального телескопа «Хаббл». Он будет работать в ультрафиолетовом спектре.

Речь идёт об изготовлении для астрофизической обсерватории «Спектра-УФ» ультрафиолетового спектрографа, который позволит производить поиск и наблюдение за экзопланетами (планеты, находящиеся вне Солнечной системы — прим. ред.).

Как рассказал замдиректора Института астрономии РАН Михаил Сачков, саму обсерваторию планируют запустить на орбиту при помощи ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный после 2025 года, передаёт РИА «Новости».

Напомним, что Россия осуществляет постоянные пилотируемые полёты в космос. Так, например, в ходе командировки на орбиту космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вернулись на Международную космическую станцию после работы в открытом космосе. Они провели в безвоздушном пространстве 7 часов 54 минуты. Трансляция проводилась на сайте «Роскосмоса».

Они выполнили подключение двух кабелей электропитания к недавно пристыковавшемуся к МКС модулю «Наука». Этот выход стал 3-м по длительности в истории отечественной космонавтики после рекордных 8 часов 12 минут (2018) и 8 часов 7 минут (2013). При этом самый длительный выход в истории космонавтики совершили астронавты НАСА в 2001 - 8 часов 56 минут.

Напомним, что МЛМ «Наука» запустили в космос 21 июля. «Наука» заняла место модуля «Пирс», который был запущен к станции 20 лет назад. 23 июля его отстыковали и затопили в Тихом океане. «Областная газета» опубликовала интервью с космонавтом Олегом Артемьевым. Он - один из нескольких космонавтов, которые участвовали в пристыковке «Науки» к МКС. Корреспондент «ОГ» встретился с ним и узнал, какие операции предстоит выполнить будущим экипажам, чем ему запомнился полёт с нашим земляком Сергеем Прокопьевым и как можно работать депутатом на высоте 400 километров над Землёй.