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6 сентября 2021, 08:59

"Космический привет": российский космонавт рассказал о втором выходе в космос

Олег Новицкий в открытом космосе

Подписчики космонавта в соцсетях уже назвали этот снимок "Космический привет" и передали ему в ответ привет земной. Фото: с официальной страницы Олега Новицкого во "ВКонтакте"

В пятницу космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров второй раз в этом году вышли в открытый космос. В течение 8 часов они занимались интеграцией прибывшего в конце июля модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.

Следующий выход за пределы Международной космической станции запланирован уже на этот четверг, 9 сентября. Олег Новицкий написал в соцсетях, что сейчас они с коллегой уже вовсю готовятся к этому.

"Второй выход в космос — в копилочку! Интеграция многоцелевого лабораторного модуля продолжается не только внутри, но и снаружи. 3 сентября с Петром Дубровым выполнили выход в открытый космос для интеграции модуля "Наука" впервые после его стыковки с МКС. Почти за 8 часов мы подключили кабели электроснабжения, смонтировали перекидной поручень и подключили кабель Ethernet к новому модулю", - рассказал в выходные космонавт.

Он опубликовал несколько снимков, сделанных в космосе. Одной из фотографий подписчики уже придумали название - "Космический привет" - и передали Олегу Новицкому в ответ привет земной.

Фото: Олега Новицкого
Областная газета Свердловской области

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