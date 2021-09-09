В день выхода россиян в открытый космос на МКС сработала аварийная сигнализация

Россияне готовятся к вечернему выходу в открытый космос. Фото со страницы космонавта Олега Новицкого во "ВКонтакте"

В ночь на 9 сентября экипаж Международной космической станции (МКС) разбудила аварийная сигнализация, оповестившая о задымлении в служебном модуле «Заря». Космонавты держат ситуацию на контроле и продолжают подготовку к запланированному на вечер выходу в открытый космос.

Как рассказали в «Роскосмосе», датчик задымления сработал в 04:55 по московскому времени. Согласно инструкции, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров включили фильтр бортовой очистки воздуха и отправились спать. По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции (РКК «Энергия» имени С.П. Королёва), сейчас все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям.

Подготовка экипажа к намеченном на вечер 9 сентября выходу в открытый космос продолжается в штатном режиме.

Как рассказал Олег Новицкий в соцсетях, сегодня будут продолжены работы по интеграции модуля «Наука» в состав МКС и реализации этапов развертывания всех функциональных возможностей нового российского модуля. Прямая трансляция выхода в открытый космос будет доступна на сайте Роскосмоса с 17:30 по московском времени.

В пятницу, 3 сентября, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров второй раз в этом году вышли в открытый космос. В течение 8 часов они занимались интеграцией прибывшего в конце июля модуля «Наука» в состав российского сегмента МКС.