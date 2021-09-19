Космонавты начнут выращивать на МКС помидоры

Перец чили выбрали для эксперимента потому, что он обладает острым вкусом: в космосе вкусовые рецепторы притупляются, поэтому экипаж МКС питается изрядно приправленной специями едой. Фото: Твиттер Меган МакАртур

Астронавты НАСА вырастили на Международной космической станции острый перец и теперь ждут, когда он даст первые плоды. Российские космонавты намерены пойти дальше своих американских коллег: в скором времени они начнут возделывать на околоземной орбите помидоры и бобовые.

Эксперимент по выращиванию в космосе перцев чили стартовал в июле на американской оранжерее «Veggie». Спустя два месяца в невесомости растения зацвели — это время сравнимо со сроком вегетации острых перцев на Земле. Как написала астронавт НАСА Меган МакАртур в своём Твиттере, она ожидает увидеть образование маленьких плодов уже в скором времени.

До этого американцы успешно вырастили на МКС листья салата Ромэн и корнеплоды редиса. После перцев у НАСА есть планы по выращиванию более сложных растений в условиях микрогравитации и космической радиации, чтобы в будущем астронавты могли возделывать их на Луне, куда США хотят отправиться уже в 2024 году в рамках космической программы «Артемида».

При этом российские биологи хотели выращивать перец на МКС ещё в 2016 году, когда с космодрома Байконур на МКС должна была прибыть оранжерея «Лада-2». Но из-за аварии грузового корабля «Прогресс» во время запуска она была уничтожена. Новую отечественную оранжерею «Витацикл-Т» доставили на станцию месяц назад в составе модуля «Наука», который пристыковался к МКС 29 июля. Теперь космонавты займутся возделыванием китайского салата. Если эксперимент удастся, одну часть выращенной зелени законсервируют и отправят на Землю для изучения в Институте медико-биологических проблем РАН, а другая пополнит рацион питания космонавтов. В дальнейшем оранжерею будут использовать для культивирования помидоров и бобовых.

– Эти опыты направлены на исследование воспроизводства овощей во внеземном пространстве, – рассказал «ОГ» космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. – В будущем, когда мы полетим в дальний космос – на Венеру, Марс или спутники Юпитера, – экипажу космического корабля потребуется автономный источник пищи. Если мы научимся возделывать растения на МКС, начиная от их посадки и заканчивая плодоношением, то во время длительных экспедиций на другие планеты космонавты смогут обеспечить себя полезной и натуральной едой. Это очень важно для поддержания нормального психологического состояния всех членов миссии.

Опубликовано в №173 от 18.09.2021 под заголовком «В космосе впервые зацвёл перец чили»